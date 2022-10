Lutipudelikaaries - lapse piimahammaste suurim vaenlane. Mis see on, miks tekib ja kuidas ennetada?

Kas oled märganud mõne väikelapse hammastel tumedaid laike? Millega on tegu ja kas on põhjust muretsemiseks, kui väikelapse hammastele taolised laigud ilmuvad? Unimed Sõpruse hambakliiniku hambaarst dr Kristiina Käsn räägib, mis on lutipudelikaaries ning milline on lapsevanema roll selle ennetamises.