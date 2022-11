Müstiline Lapimaa, rohkem kui lihtsalt Jõuluvanamaa

Minu esimene kokkupuude Lapimaaga oli 1990, kui otsustasin kirjutada väikse lapsena jõuluvanale kirja. Olin kuulnud koolis, et keegi lastest sai kunagi temalt kirja, ja sealtkaudu jõudsin ka aadressini – Joulupukki, Rovaniemi, Finland. Panin selle kirja Elvas posti. Ma ei suutnud oma silmi uskuda, kui jõuluvana Rovaniemist mulle vastas, saates suure värvilise kaardi. Mäletan siiani seda tunnet, et tõesti, jõuluvana ongi päriselt olemas seal kaugel põhjas, kus on palju lund ja põhjapõdrad, aga kuhu ma ilmselt kunagi ei saa minna, sest see on liiga kaugel.