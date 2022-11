Perereis | Müstiline Lapimaa, rohkem kui lihtsalt Jõuluvanamaa: virmalised, põdrad-saanid ja jääkohvik

Armastame perega avastada uusi sihtkohti omal käel ja seda laste varasest east saati. Oleme käinud koos Itaalias ja Austrias seiklemas, Prantsusmaal mägedes matkamas ja suusatamas, Malaisiat ja Singapuri avastamas, Egiptuses Kairot uurimas, Jordaanias, kõikjal Eestis telkimas ja kanuutamas. Lapimaas on meile aga siiani midagi veidi müstilist, et me sinna ikka ja jälle tagasi läheme. Olen oma pere ja sõpradega käinud Lapimaal lausa kolm talve ning uue aasta algul oleme taas Lapimaale suundumas. Meil on kaks last, Georg (10) ja Ingeborg (8), kes küsivad igal aastal: kas me sel talvel läheme sinna?