VAATA | Just sellised on trendikad ja mugavad lasteriided sünnist koolini

Saatest saame teada, millistes mõnusates pükstes, pluusides ja kleitides lapsed ise kõige meelsamini niisama kukerpallitavad või lasteaeda lähevad, missugune on eestlaste maitse just lasteaialaste riiete kangaste ja mustrite osas ning kuidas on Lenne-Ann läbi enda kogemuste ja perede tagasiside Safal KIDSi riiete disaini pidevalt arendanud. Lisaks saame teada mitmeid vahvaid lasteriiete teemalisi nüansse, näiteks seda, miks mõnede pükste sääreosad tõusevad lapse kombeka all üles ja miks Safal KIDSi retuusidega seda ei juhtu.