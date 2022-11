Murrame tabusid! Koolipikendus pole häbiasi

Eestis on koolikohustuslik laps, kes on 1. oktoobri seisuga 7aastane. On aga neidki, kelle puhul vanemad, lasteaia- või eelkooliõpetajad tunnevad, et veel aastake küpsemist tuleks enne kooli kasuks. Siis on perel võimalik pöörduda Rajaleidjasse ja nende abiga taotleda lisa-aastat lasteaias.