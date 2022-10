Perepuhkuse olulisim tingimus: vette peab saama! Ülevaade Lõuna-Eesti avastamata vee- ja saunakeskustest

Valgamaa on üks kõige järvede- ja jõgederikkam piirkond Eestis, kus viimaste aastatega on kerkinud vee- ja saunakeskuseid ning luksuslikke mõisa-spaasid nagu seeni pärast vihma. Seega saab just seal kandis vette igal aastaajal, olgu eesmärgiks ujuda, saunatada või kalastada ning kohad on reisiseltskonna jaoks värsked ja avastamata.