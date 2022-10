Beebiblogija Mondela: mu vaimne tervis läks katki ja kartsin, et raputan oma beebit või teen talle liiga

Ühel varahommikul oli Mondela beebi haige ega lakanud nutmast. „Ma ei talu üldse lapse nuttu,“ tunnistab ema. „Hoidsin tal lutti suus, anudes, et ta vait jääks. Mäletan, kuidas vaatasin talle otsa ja lõpuks kriiskasin: mis sul viga on?! Mitte miski ei rahustanud teda. Ja siis tundsin, et mu käed hakkavad värisema