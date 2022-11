Tanel Tatter: soovin, et minu lapsed ei peaks kitsikust tundma

Kinomehe peres kasvab südamlik ja taibukas boheemlane Sonne (9) ning särtsakas, iseseisev ja tugev Ulla (8). Tüdrukud teavad, kuidas oma isa õnnelikuks teha. „Kui nad mulle silma vaatavad ja ütlevad, et armastavad mind, siis on see maailma parim kompliment,“ sõnab Tanel.