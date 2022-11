Uuteks algusteks ei pea ootama 1. jaanuari

Külmad sügiskuud, kulutused jõulukinkidele ja -üritustele tekitavad rahaasjus tihti kerge käega löömise tunde. Alustame puhtalt lehelt 1. jaanuaril, mõtled ehk. Uuteks algusteks raha­asjades on sobiv aga iga hetk ning pimedad sügisõhtud on sageli just kõige sobivam moment vaadata aasta jooksul tehtud raha­otsused üle ja väikeste sammudega olukorda parandama hakata.