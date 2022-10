KUULA | Uus pesupesemise viis, mis kõikjal populaarsust kogub

On aeg rääkida ühest vägagi argisest tegevusest, millest ei pääse ükski pere – see on pesu pesemine. Läbi aegade on inimesed pesu puhtaks saanud väga erineval moel, näiteks on pandud riideid kivi alla jõkke ligunema, kasutatud pesu keetmist, katsetatud eri liiki pesuvahendeid ja isegi kanget keemiat.