Kolme ema lood: jonnituju, mis ei mahu pisikese inimese sisse ära. Kuidas tunnetega toime tulla?

Triin Sassiani ja Mia-Maria (1 a 10 k) elus toimusid hiljuti suured muutused: ema läks tööle, tütar hoidu. Lastehoid tõi kaasa haigused, mistõttu pidi Triin palju kodukontoris töötama. Kui varem sai Mia-Maria kohta öelda, et tegu on lepliku ja sõnakuuleliku lapsega, siis nüüd on asjad pea peal. „See, et mina pean pidevalt arvuti taga olema ega saa talle täit tähelepanu anda, on Mia-Mariale uus kogemus. Nii on ka jonn meie kodus sage külaline,“ räägib Triin.