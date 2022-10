Jurist: need on levinumad põhjused, miks alimentide maksmisest kõrvale viilitakse

Kui laps elab pool aega ema juures ja pool aega isa juures, vaieldakse kõige rohkem üleliigsete kulude pärast, näiteks trennid, sest küsimus jääb, et kes siis nende eest maksab. Kui aga kokkulepe on saavutatud, siis ei pea kumbki vanem elatist maksma, sest kulud on ju pooleks tehtud. Ideaalne olukord on, kui selline kokkulepe saavutatakse omavahel, ei kannata laps ja siis polegi vaja juristi juurde pöörduda.