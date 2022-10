Elo Madissoon: laps kahe tule vahel - kuidas lahutada nii, et laps jääks terveks?

„Lahutused on Eestis väga tavalised - 50% abieludest lahutatakse ja pooltel nendest on alaealised lapsed,“ märgib Elo Madissoon. Milliseid perevorme lahkuläinud pered rakendada võiksid? Mis on jagatud vanemlus ja mis on linnupesa-vanemlus? Elo räägib nende mudelite eelistest ning sellest, kust leida tuge ja infot.