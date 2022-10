Perepuhkuse põhikriteerium: vette peab saama! Eesti veemõnude tõmbekeskuseks on saamas Lõuna-Eesti

Uus avastus on Kaire pere jaoks Tõrva Veemõnula – Lõuna- Eesti uusim vee- ja saunakeskus. Põline kuurortlinn Tõrva on tuntud oma kaunite järverandade ja Baltimaade kõrgeima vettehüppetorni poolest, kuid alles aasta tagasi valmis moodne veekeskus, millel tänavu suvest on juures majutus – turiste oodatakse nüüd aasta ringi. Kompleksi juurde kuuluvad veel valgustatud terviserajad, uus staadion pallimängude harrastamiseks ja laste seiklusrada. Kaire perele meeldib peale veekeskuses mõnulemise veel discgolf’i mängida, seda saab samuti Tõrvas nii suvel kui ka sügisel harrastada, vahetult veemõnula kõrval. Kui väljas miinuskraadid ja lumi juba maas, saab alla panna suusad, sest valgustatud rajad sobivad selleks ideaalselt kogu perele.

Pühajärve spaa- ja saunakeskus on kindlasti üks suuremaid ja mitmekesisemate võimalustega veekeskusi Valgamaal. Sõidad autoga kohale ja võid sisukalt aega veeta päevi, sest kõik vajalik on käe-jala juures. „Mulle meeldib see, kui saan puhkuse ajal vahel lapsed mehe hoolde anda ja ise pisut enda jaoks aega leida. Minna joogatrenni või massaaži, võtta põnevaid kehahoolduseid, näiteks Surnumere soolade või pärnaõiehoolitsuse, mis juba lõhnab lõõgastuse järele,“ jutustab naine ja lisab, et ajal, kui teised pereliikmed rattaga järve ääres tuuritavad, läheb tema maniküüri, sest linnas jääb sageli aega enda jaoks väheks, aga Pühajärvel leiab igaüks omale tegevust ilma suurema vingumiseta. Õhtul on ühine söök ja bowling, vahel kõnnitakse mööda valgustatud radasid, millest põlises spordimeeste treeningpaigas puudust ei tule.

„Esimesel puhkuse päeval on meil vaja ennast sõna otseses mõttes koolipingis istumisest tühjaks ujuda,“ räägib Kaire, kellel on algkooliealised tütar ja poeg. Nende peres olla ikka nii, et lapsed tahaks minna sinna, kus saab sukelduda ja supelda, mürada vees. Teha seda tunde, ilma et keegi välja käsib tulla ja soojad riided selga panna. Sügisene koolivaheaeg naise sõnul just nii alguse saabki. Mõnes mõnusas kogu pere veekeskuses, kus lapsed hommikust lõunasöögini ja sealt edasi õhtuse bowling’u- või lauamänguõhtuni piiramatult vees mürgeldavad.

Miljööväärtuslik luksus mõisaspaas

Luksuslikuma ja pidulikuma nädalavahetuse on Kaire abikaasaga või vahel ka kogu perega ette võtnud Valgamaa imekaunis mõisas, kus on juurde ehitatud kammerlikum bassein ja spaa.

Lossispaa Wagenküll on üks nendest, kus supelda saab ajaloolise hoone võlvkaarte all. Veemõnusid saab nautida aastaajast olenemata veel välibasseinis. Unikaalse arhitektuuriga Taagepera lossikompleks on miljööväärtuslik ala, kuhu kuulub juugendstiilis loss, tunnustatud à la carte-restoran ja luksuslik lossispaa, samuti 1930ndate stiilis hotelli osa. Wagenküll on osa kohalikust kultuurielust ja nii mõnigi hubane kontserdielamus on Kairel meeles just Taagepera muinasjutulisest lossisaalist. Kaire pere jaoks oli elamuseks Wagenkülli asukoht. Seda eriti tüdrukute jaoks. „Sõidad kesk loodust ja metsi, mööda külasid ja väikeseid kohti ning äkitsi, justkui eikuskilt, kõrgub me ees täies hiilguses Eesti üks kõige omanäolisem loss nagu tõelises muinasjutus.“

Saunarituaalid on kõige ehedamalt säilinud Lõuna-Eestis

Kui sa oled linnakorterist nagu Kaire, siis üks mõnus pere ja sõpradega veedetud nädalalõpp saab kroonitud kuuma saunaga. Eriti kui on võimalus end vahepeal vette kasta. Valgamaal neid kohti jätkub. „Retk looduses, kalalkäik ja laupäevaõhtune saun heas seltskonnas, mida veel hing ihkab,“ unistab Kaire.

Eestlased on alati armastanud puhkuse ajal teha sauna ning Lõuna-Eesti kandis on traditsioone läbi sajandite südamega hoitud ja edasi kantud. Saunamõnud teevad eriti nauditavaks saunarituaalid ja igal talul on siin oma käekiri.