Toimiv lahendus: õpeta oma laps rahatargaks tänu nendele kolmele rahakassale

Olin esmalt üsna kõhklev, sest sõna investeerimine tekitab isegi täiskasvanutes segadust ja hirmu, aga lootsin, et kui ta seda lapsest saati kasutab, siis äkki ühel päeval on see tema jaoks üks loogiline ja tavaline mõiste, seega otsustasin ikka proovida! Kuigi alguses tundus mu lapsele Päärenile kolm erinevat kassat keeruline, harjus ta sellega kiirelt ja tulemus üllatas mindki.