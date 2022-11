Hea ema võib tööl käia

Lugesin täna meie rahatarga kolumnisti Kristi Saare sotsiaalmeediast sõnavõttu, kus ta möönab, et Eesti pikk ja helde vanemahüvitise süsteem on küll peresid toetav, kuid samas ka üks põhilisi palgalõhe toetajaid. „Naised kuni vanuseni 45 on suht radioaktiivsed paljudele tööandjatele,“ ütleb ta välja hetkeks muigama paneva, aga tegelikult valusalt kriipiva tõe.