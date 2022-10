Halloweeni oleme oma peres suuremalt tähistanud viimased kolm aastat. Pean tunnistama, et mõned aastad tagasi ei tulnudki mul pähe, et Halloweeni tähistada. Eks poisid olid väikesed ja tegelikult tundus see selline kommertslik püha ja Ameerikalt üle võetud. Aga mõned aastad tagasi käisime perega Hispaanias oktoobri lõpus ja seal oli igal sammul näha ning tunda Halloweeni. Ja kuna mulle muidu meeldib ka igasugu tähtpäevi suuremalt tähistada koos kõiksugu kaunistusetega, siis mõtlesin, et hakkame tähistama ka Halloweeni.