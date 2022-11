Lapse jõulukink peaks ühteaegu olema arendav ja pakkuma rõõmu

Perekonna või suguvõsa noorimatele on häid kingitusi alati väga keeruline leida. Laste kingitustega juhtub sageli nii, et jõuluõhtul on küll elevus suur, kuid juba paari nädala pärast on kõik mänguasja funktsioonid läbi proovitud ja lelu nurka unustatud. Seetõttu on oluline lapse kink väga hoolikalt läbi mõelda. Siit leiad mõned nõuanded ja soovitused kingi valimise lihtsustamiseks.