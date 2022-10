Kui suhe enam ei toimi: millal ja kuidas lahku minna ja kuidas seda lastele teatada?

Lahutus on tavaliselt vältimatu, kui: paar on proovinud kõiki viise suhte parandamiseks, aga miski pole aidanud; kui on tegu sõltlasest või vägivaldse partneriga; kui suhtest on järel ainult vastastikune kriitika ja soov, et teine oleks üdini teistsugune, kui ta on. Tihtipeale ei tule selline otsus või tunne, et midagi on valesti, järsku, vaid suhe on halvas seisus juba aastaid. Poolel, kes teeb otsuse lõpetada, ei olegi enam tugevaid tundeid, vaid sagedamini kogeb ta ükskõiksust ja lootusetust. Selleni on viinud korduvate pettumuste jada ja tunne, et ollakse suhtes väga üksi. Pikemat aega on kogetud, et teine pole emotsionaalselt kättesaadav ja teda ei saa usaldada.