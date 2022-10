PROTOs toimub taas Suur Leiutajate Kuu. Elekter – puust ja punaseks!

PROTO programmijuhi Sireli Uusmaa sõnul on taaskord kätte jõudnud aasta pimedaim aeg, mis loob ideaalsed tingimused süüvida elektri leiutamise ja leiutiste maailma. „Juba kolmandat aastat toimuva leiutajate kuu eesmärk on arendada lastes ja noortes loovust ning uudishimu, et muuta maailm me ümber põnevamaks, ägedamaks, aga ka leidlikumaks,“ lausub Uusmaa. .„Põnevat tegevust ja programmi jätkub kolmeks nädalavahetuseks ja igaüks on pisut erineva sisuga,“ julgustab ta leiutamishuvilisi elamuskeskust külastama.