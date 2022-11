KUULA | Pere kööki! Valmistame kiiresti aeglast toitu

Foodstudio on alati seisnud selle eest, et aus ja ehe toit oleks eestlase söögilaual au sees. Ja et söögitegemine oleks nagu lapsemäng. Sõna otseses mõttes. Kooliealine laps peaks korraliku toidu valmistamisega ise hakkama saama. Viimaste aastate hitt-tooted on just sellest mõttest välja arenenud. Olgu see just poelettidele jõudnud juustukaste, tomatikaste või kasvõi see õige ja hea hakklihakaste. Juustukastet armastavad ju kõik ja kodune hakklihakaste on ikka imeline. Ja tomatikaste pasta juurde või burgeri peale ei vaja lisakommentaari.