Psühholoog Karmen Maikalu suhetest kärgperes: last ei tohi ilma jätta kummastki vanemast

„Eesti keeles on olemas selline sõna nagu „eksabikaasad“, aga jumal tänatud, et meil pole sellist sõna nagu „ekslapsevanemad“. Me jääme lapsevanemateks elu lõpuni,“ rõhutab ta. Ettekandes toob ta välja, kuidas peale lahutust ja ka uutes suhetes oma lapsevanemarolli võimalikult last toetavalt ja säästvalt välja kanda. Mida teha, mida mitte teha ning millega arvestada?