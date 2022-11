Ema: ma ei kahetse just nendel põhjustel, et sain kolme aasta jooksul kolm last

Ühel hommikul tõustes, kusagil esimese lapse sünnipäeva paiku, tundsin tugevat tunnet, et järgmise lapse püüdmiseks on aeg küps. See tuli ka minu enda jaoks, ausalt öeldes, suure üllatusena. Ma isegi ei mäleta, mitu inimest olid minult juba esimese lapse sünni järgselt küsinud, et millal meil järgmine beebi tuleb. Toona, kohe peale esiklapse sündi, tundus kõikide hormoonide ja uue rütmiga kohanemise keskel ainus loogiline vastus: „Siis, kui esimene kooli läheb“.