7 ideed, kuidas valida kalendermärkmikut, mida sa päriselt kasutama hakkaksid

7 ideed õige kalendermärkmiku valikul

1. Tee selgeks, kas soovid märkmikku kasutada ainult eraasjade kirjapanekuks, tööasjadeks või mõlemat.

Olenevalt sinu soovist peaksid tähelepanu pöörama märkmiku pakutavale kirjutusruumile. Kui soov on mahutada nii töö kui ka eraelu asju, peaks kirjutusruumi olema ohtralt, nii et märkmikusse mahuks kirja nii koosoleku memo kui ka õhtune poeskäigu nimekiri. Kui tundsid end ära, siis võib sulle sobida just ainulaadne turundajale ja ettevõtjale mõeldud kalendermärkmik .

2. Kui suur on sinu käekiri?

Kuidas sulle meeldib infot talletada? Kas paned kirja vaid märksõnad või meeldib sulle kirjutada täislausetega? Kõik suure käekirjaga inimesed on kokku puutunud olukorraga, kus alles hakkad kirjutama ja juba lõpeb leht otsa. Selleks et sa ei peaks peale märkmiku ka vihikut endaga kaasas kandma, tee valik mahukama märkmiku kasuks. Kui eelistad siiski väikest märkmikku, kuid tahad stiilset ja süsteemset kohta, kuhu muid märkmeid teha, siis sobib sulle ideaalselt hoopiski märkmeplokk .

3. Kas sulle on oluline, et nädalavaade oleks ühel lehel ees, või meeldib sulle, kui üks päev täidab terve lehe?

Märkmikke on erinevaid, eriti palju on just selliseid, kus kahe lehe peale on mahutatud terve nädal. Sageli on sellise formaadi puhul nädalavahetusele jäetud häbematult vähe ruumi. Kui kasutad märkmikku ainult märksõnade ja kellaaegade kirjapanemiseks, võib selline formaat olla mugav. Kui sinu eesmärk on ühildada töö ja eraelu ning lisaks meeldib sulle teha mahukamaid märkmeid, siis tasub valida märkmik, kus igale nädalapäevale on jäetud eraldi leht, sh laupäevale ja pühapäevale.

4. Kas oled harjunud tegema plaane ja seadma eesmärke kuu või nädala lõikes?

Kas sinu jaoks on oluline, et aasta, kuu ja nädala eesmärkide jaoks oleks eraldi leht? Eesmärkide seadmine ja tükkideks jaotamine viib sind kiiremini sihile. Seetõttu on oluline seada esmalt suured eesmärgid ning need omakorda kuude ja nädalate peale jaotada.

5. Suurus on oluline!