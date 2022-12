Kaksikutega sooja kliimasse pagenud ema: Eesti ilm väsitas nii ära, et tahtsin vaid süüa, pesta, magada

Oleme oma viieaastaste kaksikute Elli Etheli ja Raideniga neli talve Eestist ära olnud, olenevalt aastast 2–3 kuud korraga. Olime varem kuulnud, et Tenerifele ei tasu minna, sest seal ei ole midagi teha, see on vanurite koht. Teiseks räägiti, et talvel on saarel külm ja mõnus suvitamine ei tule kõne alla. Teine teema, mis Tenerife puhul küsimusi tekitab, on kliima. Meie pere on saarel olnud vahemikus jaanuari keskpaigast aprilli lõpuni, nii et oskan kommenteerida neid kuid.