Tänu lastele kliimapagulasteks

Tuleb tunnistada, et enne laste sündi ei tõmmanud meid abikaasa Andresega Tenerifele kuidagi. Hoolimata sellest, et armastame reisida. Põhjuseks esiteks aru­saamad, millest hiljem müütide juures kirjutan. Teiseks see, et meile ei tundunud mõte mitu aastat järjest ühel saarel käia ahvatlev. Nüüdseks oleme Tenerifel aga kokku ligi aasta elanud ning meie puhul peab väide, et lapsed muudavad su elu tundmatuseni, sada protsenti paika.