Järele anda on lihtsam kui pisaraid taluda

Keskkonnaameti peadirektor ja Nõmme kogukonna aktivist Rainer Vakra (41) on kolme poja isa. Konrad saab peagi viieseks, Kaius on kolmene ja pesamuna Kustav aastane. „Ärkvel olles on nad ühed parajad marakratid, kellest juba praegu vaevu jõud üle käib, aga kui lõpuks ööunne jäävad, puhkavad oma voodites – no tõesõna – väikesed inglid,“ õhkab isa hellalt.