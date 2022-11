PODCAST | Montessori kooli õpetaja: tahame, et laste huvi õppida säiliks

„Eestis on palju seda, et kool on nõme ja ei taha sinna minna. Olen mitmeid kordi rääkinud Ameerikas elava eestlannaga, kelle lapsed õpivad Montessori koolis. Ta räägib, et ka kõige hullemad pubekad tahavad õppida,“ räägib Pere ja Kodu podcasti uues osas Rocca al Mare kooli Montessori koolis töötav Katarina Papp.