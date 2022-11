Tuuli blogi | Milline lapsevanem ma stressirikkas ja keerulises olukorras olen?

Viimasel ajal on olnud erinevate viiruste tõttu lastega kodus olemist eriti palju. Muidugi ma teadsin, et kui laps alustab lasteaeda ja saabub see ebameeldiv viirushaiguste hooaeg, siis tee mis sa teed, aga nendest pääsu pole. Ei aita ka vitamiinide söömine, tervislik toit, palju õues viibimist jne. Mulle tundub, et need viirushaigused saavad kõik kätte.