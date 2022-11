Mida teha kui sinu laps on kiusaja? Psühholoog: see uudis rabab, tekitab viha, aga eitamine ei aita. Tuleb tegutseda

Viimasel ajal on meediasse jõudnud raputavaid videoid, mis toovad meie ette õõvastavad kiusamisjuhtumid mitmelt poolt Eestist. Palju kirjutatakse sellest - ja igati õigustatult-, kuidas aidata ja toetada kiusatavaid lapsi, ent kuidas peaks reageerima ja käituma lapsevanem, kes näeb videost, et teist last alandab, mõnitab, peksab ja kiusab tema oma tütar või poeg? Selgitab psühholoog Kätlin Konstabel.