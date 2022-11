VAATA OTSE | Isadepäeva konverentsil on luubi all isade hirmud ja mured. Esinevad tuntud isad ja eksperdid

„Täna räägitakse endiselt palju rohkem sellest, millal on naisel parim aeg emaks saada ja kuidas olla hea ema – millest aga räägitakse vähem, on see, kuidas meeste vanus mõjutab isaks olemist või isaks saamist,“ ütles pere- ja paarisuhteterapeut ning SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta-Forrester. „Isaks saamise kogemus erinevas vanuses võib olla väga erinev. Küpsemas eas isaks saades võib mehe nägemus oma rollist lapse kasvamisel ja kasvatamisel olla teistsugune kui nooremana. On väga oluline, et enam kõneletaks ka meeste hirmudest, muredest ja väljakutsetest lapsevanemaks ning meheks olemisel,“ lisas Kaia Kapsta-Forrester.