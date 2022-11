Lugemisnõustaja ja eripedagoog Maili Liinev: kohustuslik kirjandus tapab laste lugemishuvi

MTÜ Hooling eripedagoog ja lugemisnõustaja Maili Liinev märgib, et eelkõige on lapsevanem see, kelle ülesandeks on lapsele motiveeriva keskkonna loomine - olgu see siis lugemishuvi või mistahes muu huvi äratamiseks. Ent kõiges selles mängib väga olulist rolli ka muu last ümbritsev keskkond - eriti lasteaed, kool, õpetajad ja sõbrad ning vahel ei õnnestu lugemishuvi tekitamine, tehku me mida tahes.