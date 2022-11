Kuluta poes vähem! 5 nippi, kuidas osta väikelastele kvaliteetseid asju ja ühtlasi säästa raha

Kõige kindlam on osta lapsele uued asjad. Siiski on ka lastekaupade järelturg Eestis üsna aktiivne. Kaubaks lähevad ennekõike tooted, mis on juba toodetud vastupidavust silmas pidades. Suuremate ostude puhul tasub kohe mõelda, kas see on järelturul müüdav, sest nii on võimalik mõnikord isegi üle poole hinnast tagasi saada. Kindlam on valida mõni levinud mudel ja bränd ning pigem neutraalses värvitoonis ese.

Sama loogika kehtib ka söögitoolide puhul. Tool võiks olla disainitud nii, et seda saab kasutada nii söötmiseas kui ka pärastpoole – paljud toolid võimaldavad mugavat istumist kuni koolieani või isegi kauem. Samuti on sellist tooli võimalik kasutada beebi lamamistoolina. Sellise tooli puhul pole vaja osta kolme-nelja eri toodet, vaid piisab ühestainsast .

Sellist kulu saab oluliselt vähendada, kui valida kohe mõni kohandatav käru , mida saab kasutada põhikäruna, selle rattaid koos turvahälliga autokäruna, mis käib kompaktseks kokku ja mille mõõtmeid saab reguleerida. Sellist käru saab kasutada mugavalt alates lapse sünnist kuni käruea lõpuni. Kui valida mudel, mis on valmistatud vastupidavust silmas pidades ja millel on pikem või eluaegne garantii , peab see mõistlikult kasutades vastu ilmselt pere kõigi laste põnnipõlve ja seda saab hiljem ka edasi müüa.

Et seda vältida, tuleks kohe alguses realistlikult mõelda: mida just mina sellelt asjalt ootan? Näiteks turvahälli puhul on vastuvaidlematu kriteerium tõestatud turvalisus . Aga sellest ei pruugi piisata. Kui kaugel on Su koduuks autost? Kui sageli Sa liigud? Kas oled valmis taluma järjepidevalt näiteks seda, et turvahäll on Sinu jaoks tegelikult liiga raske? Lisaks elementaarsetele nõuetele (käru puhul hea liikuvus , turvahälli puhul kõrge ADAC testi tulemus ) võiks valida asju enda isiklike eelistuste järgi, näiteks kergema kaaluga hälli .

Esmakordsed lapsevanemad valivad lapsele tooteid tihti tuttavate soovituse peale. Meie näeme, et iga inimene ja pere on erinev, valiku puhul mängivad suurt rolli elukoht ja elustiil ning nõudmised näiteks lapsevanema enda mugavusele võivad Sinul olla teistsugused kui tuttaval. Lastega seotud „põhivarustust“ (turvahäll, vanker jne) kasutab lapsevanem iga päev. Kui miski selle juures häirib, siis ilmselt tuleb osta sama asi uuesti. See oleks ebavajalik kulu.

Kuna mitmetel brändidel on praegusel ajal tarnimisega raskusi, siis soovitame valida kohe laos olemasolevaid tooteid, eriti, kui ostmine on jäänud viimasele minutile, nagu vahel ikka juhtub. Selliseid paindlikult reguleeritavaid kärusid õnneks on Eestis praegu laos olemas ja saada.

Lisaks kvaliteedile on oluline paindlikkus ja funktsionaalsus, sest perede eelistused on erinevad. Näiteks lapsevankrite puhul tõstab hea hinnaga edasimüümise tõenäosust, kui saab suures ulatuses reguleerida lükkesanga pikkust (sobib nii väga pikale kui lühikesele lükkajale), kergesti muuta, kas laps on näoga vanema poole või sõidusuunas (sobib eri lastele ja eluetappidele) või kasutada vankrit nii ühe kui kahe lapsega .

Parem ja lõpuks säästlikum on osta ühe korra ning enda ja oma vajaduste suhtes realistlikult.

Kingi praktiliselt – ja ära häbene kingitusi küsida

Beebipeod, katsikud, esimesed sünnipäevad – kingitusi kaasa toovat tähistamist tuleb pisipõnnidega seoses ette omajagu. Igasugused niisama ilusad kingikesed võivad olla küll nunnud, aga lõpuks lõpetavad paljud neist paraku prügis. Need on ka hämmastavalt kallid.

Aga eestlased on rahatark rahvas. On aina tavalisem, et lapsevanemad ja külalised lepivad kokku, mida on perel tarvis ning mis oleks ka näiteks mitme külalise peale tehtud kingituse jaoks parajas suurusjärgus. Nutikamalt kinkides säästame nii raha kui loodust.

Kõige praktilisemad on kingid, millest võidab nii laps kui lapsevanem. Kuldaväärt on kõik, mis lubab emal-isal pisipõnni kõrvalt veidi hinge tõmmata, vajadusel tööd või muid oma asju teha ja seeläbi pärast veel parem lapsevanem olla. Näiteks on Eestis kingina aina populaarsem voodi- ja vankrikiigutaja , mis õõtsutab beebivoodit või -käru täpselt nii kaua, kuni laps uinub, „tekitades“ lapsevanemale päevas kuni isegi mitu tundi aega juurde.

Osta kavalalt – kasuta kampaaniaid ja ära maksa järelmaksu eest lisatasusid

Hämmastavalt paljud inimesed ei tea, et õigel ajal ja viisil ostes on võimalik hoida lastekaupade pealt kokku isegi kuni kolmandik raha. Nipid, mida igaüks võiks kasutada, on veebimüügipäevad, eripakkumised ning tasuta järelmaks.

Eestis populaarsed veebimüügipäevad on must reede ja e-esmaspäev, kui e-poed teevad suuri allahindlusi. E-esmaspäev tuleb 14. novembril ja must reede 25. novembril. Nii tasub osta suuremaid asju, nagu näiteks lapsevankrid või lastetoamööbel .

Lastekaupade müüjad teevad ka eraldi eripakkumisi. Näiteks praegu on soodsalt saada Easywalker3 ja Harvey kärud . Tasub liituda uudiskirjadega , siis ei pea seda infot alati taga otsima, vaid see tuleb ise postkasti.

Suuremate ostude puhul on loomulik, et mõnikord kasutatakse järelmaksu. Vanast ajast on paljudel „teadmine“, et järelmaksu eest tuleb eraldi intressi maksta. Tänapäeval siiski enam mitte – mõnes poes on võimalik maksta osade kaupa ka ilma mingi lisatasuta .

„Kehtib ka igavene põhimõte, et keegi pole nii rikas, et osta odavaid asju – lõpuks on soodsam osta kohe kvaliteetne toode. See kehtib entusiastlike sikutavate ja ronivate põnnide haardeulatusse jäävate asjade puhul veel eriti,“ soovitas Babyshopi juht Margot Eelsoo.