Unusta vanal viisil lemmikloomatoidu ostmine. Vii oma lemmik parem Eesti esimesse koerte bufeesse!

Koer on paljuski nagu inimene ja päris kindlasti on talgi omad maitse-eelistused. Millised need olla võivad, aitab välja selgitada FendaFi koeratoidupood, mis avas Eesti esimese koerte bufee. „Selleks pole vaja teha muud, kui tulla meie showroom’i. Uurime koera iseärasusi ja seejärel paneme talle valikuks ette 6–7 erinevat toitu,“ selgitab Irene Metsis. „Paljud on enne mõelnud, et tema koer sööb kõike, kuid bufees saavad tõestuse, et koer tõepoolest valib oma toitu,“ ütleb Piret Oper. Peale koeratoidu ja maiustuste valimise käib bufeega soovi korral kaasas ka kogemusnõustamine koera vajadustest ja heaolust.