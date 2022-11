Ema: kutsusin lapsele kiirabi, kuid sain sealt üleoleva suhtumise. Kas nad püüdsid minus süütunnet tekitada?

„Tuppa tuli kolm kiirabitöötajat, kellest üks küsis kohe, et kuidas te arvate, et kiirabi teid nüüd aidata saab? Ma eeldasin, et ta ootab, et ma kirjeldaksin, mis juhtus, ning seda ma ka tegin. Seepeale küsis ta üleolevalt uuesti: „Mida te arvate, et me nüüd teeme?“,“ kirjeldab nõutu ema, kuidas lapsed ootasid pärast kodust õnnetust kiirabi kui superkangelasi, kuid said hoopis ebameeldiva ehmatuse osaliseks.