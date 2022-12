VAATA | Just need mänguasjad on laste hulgas praegu kõige populaarsemad

Saates vaatame, missugused uued populaarsed mänguasjad on loonud Barbie, Hot Wheels ja Fisher-Price. Nähtu-kuuldu ja värske mänguasjade jõulukataloogi abil jagame emadele-isadele hulganisti ideid, millised uued mänguasjad võiks lapsi sel aastal pühade ajal rõõmustada.

On väga oluline teada, missuguseid sõnumeid ja eeskujusid mänguasjad lapsele edastavad ning mil moel lelud lapse arengule kaasa aitavad. Kuidas vastavalt lapse vanusele ja huvidele mänguasja valida, selgitab saates Matteli mänguasjade maaletooja Rimonne esindaja Kairit Parker .

Koos Kairitiga vaatame üle kõige menukamad mänguasjad ja räägime, kuidas need on ajas edasi arenenud. Kas tead, kus asub nukk, mis valmis Kelly Sildaru saavutustest inspiratsiooni saades, missugused on kõige vingemad automudelid ja pisinukud ning miks meeldivad beebidele pigem eredatoonilised mänguasjad?