Hea õpetaja ei sunni, vaid motiveerib!

„Raimond Pundi oli noorte võrkpallikoondise peatreener. „Ilmselt on ta läbi aegade üks Eesti teenekamaid võrkpallitreenereid üldse. Mina õppisin teda TSIKis tundma vastandliku inimese ja geniaalse õpetajana,“ lausub Aivar ja lisab, et õpetajana oskas Pundi igale võrrandile ja suhtarvule anda elulise tähenduse, kuid inimestena ei klappinud nad omavahel kohe üldse. „Igat sorti jutte räägiti tema omasooiharusest, võrkpallurist pinginaaber küll kummutas enamiku neist, aga siiski ... Igatahes tajus Raimond mu teatud põlgust ja see pani teda muigama, mis mind omakorda veelgi rohkem ärritas.“

Aivar mäletab, kuidas Pundi neile õpetajaks määrati. „Teadsime, et ta on koondisega trennis ja hilineb. Kui Raimond ootamatult saabus, istusin tema toolil ja mu jalad olid leidnud koha õpetaja laual – hüppasin püsti nagu vibust lastud. Raimond muigas ja teatas: „Jalad võivad laua peal olla küll. Kui sellega midagi öelda on.“ Vabandasin, sest ega rohkem ei olnud mul midagi öelda. Siis teatas Pundi, et teeme tunnikontrolli. Klassis tõusnud nurina peale muutis ta meelt. „Heake küll, teeme kontrolltöö!“ Saime aru, et järgmine variant on eksam. Vana tava kohaselt korjasime oma lauad puhtaks. Pundi vaatas seda ärritunud sebimist ja muigas jälle. „Võite vastamisel kasutada kõiki oma õpikuid ja vihikuid,“ teatas ta. Vaatasime silmad jõllis, kuidas õpetaja küsimused tahvlile kirjutas,“ meenutab Aivar ja lisab, et mäletab tänini, mis tunne oli olla nii loll, et ei tea isegi seda, kust vastuseid otsida.

Järgmisel päeval tuli õpetaja klassi, hoides töid kõrgel pea kohal. Seejärel avas jalaga prügikasti ja pistis kontrolltööd ilma ühegi kommentaarita sinna sisse. See oli tema hinnang õpilaste senistele teadmistele füüsikast. „Pii neli komakohta peavad olema peas, kõik muu vajaliku tuletame.“ Aivar tunnistab, et see julge avaldus jääb ilmselt elu lõpuni talle meelde.