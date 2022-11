Täna kuulutati välja aasta isa 2022. Kontsert toimus otseülekandes

Aasta isa 2022. tiitli pälvis Rakvere muusikakooli puhkpilliõpetaja Edvin Lips. 65-aastane 4 lapse isa ja 8 lapselapse vanaisa on pälvinud ka Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali ja Eesti Muusikakoolide Liidu pedagoogi tunnustuspreemia aasta tagasi. Edvin Lips on lõpetanud H.Elleri nim. Tartu muusikakooli ja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli. Edvin on olnud õpetaja 25 aastat ja selle aja jooksul on tema õpilased pälvinud tunnustust üleriigilistel puhkpilli konkurssidel. Edvin on korraldanud Eestis äärmiselt populaarseks saanud saksofoniõpilaste üleriigilisi suvekoole ja kevadpäevi. Ta on tunnustatud klaverihäälestaja ja kuldsete kätega ning osav pillide remondimeister. Samuti osaleb Edvin Rakvere Linnaorkestri töös metsasarve- ja trompetimängijana ning vajadusel ka saksofonistina.



Edvin Lipsu kandidatuuri esitasid Eesti Naisliidule Rakvere linnapea Triin Varek, Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee, Rakvere Muusikakooli direktor Toivo Peäske ja Muusikakooli Majandus- ja õppealajuhataja Rita Mets.