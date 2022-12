Lapsendades üleöö emaks ja isaks

Jane ja ta abikaasa Argo olid proovinud last saada ligi viis aastat. Nad tegid ühe kunstliku viljastamise katse teise järel, aga tulutult. Pärast neljandat ebaõnnestunud katset hakkas Jane mõistma, et ega tegelikult ju garantiid IVFi õnnestumiseks pole. Lapsesoov oli paari südames aga suur. „Otsustasime, et meie plaan B võiks olla lapsendamine. Igaks juhuks. Pealegi teadsime, et tegu võib olla aastatepikkuse protsessiga, ja parem siis sellega kohe pihta hakata.“