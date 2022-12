Igal aastal jääb vanemateta 250 last, lapsendatakse 20-30. Kuidas see käib? Mis saab ülejäänutest?

Igal aastal eraldatakse Eestis oma päritoluperedest umbes 250 last. Osa neist naaseb sinna, kuid paljudel pole see võimalik. Asendushoolduseks on kaks võimalust: perepõhine ja asutusepõhine. Praegu kasvab ligi 800 last pere- ja asenduskodudes, teisisõnu lastekodudes.