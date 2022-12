Igal aastal jääb vanemateta 250 last, lapsendatakse 20-30. Mis saab ülejäänutest?

Igal aastal eraldatakse Eestis oma päritoluperedest umbes 250 last. Osa neist naaseb sinna, kuid paljudel pole see võimalik. Teiste vanemate bioloogilise lapse enda kasvatada võtmiseks on Eestis kolm võimalust: hoolduspere, eestkoste ja lapsendamine. Vaatleme neid lähemalt.