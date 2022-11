Minu isadepäevi varjutas isa raske haigus. Täna võime rääkida asjadest õigete nimedega

Kummalisel kombel ei ole täna minu sõpruskonnas pea ühtegi inimest, kelle vähemalt üks vanem poleks põdenud sedasama haigust. Ma tahaksin väga loota, et siin kehtib ütlus „sarnane tõmbab sarnast“, ometi kardan, et selline olukord ei valitse ainult minu tutvusringkonnas. Eestis on liiga palju täiskasvanuid, kelle üks vanem kadus ära pudelisse. Ja kui see mõjutas väga tugevalt neid lapsena ja saadab ilmselt siiani, siis miks peaksime arvama, et sel puudub tugev mõju kogu meie ühiskonnale?