Tissimaffia ülemvõim

Juba neid esimesi ridu pudeli ülistuseks kirjutades tean, et võin pahandada nii mõndagi ema, meditsiinitöötajat või teab keda. Aga pean ütlema, et mida enam sel – mulle seni väga tundmatul – teemal inimestega räägin, seda enam tajun, milline privileeg on olnud meile justkui õnnetusena sülle kukkunud võimalus toita last sama hästi kui võrdsetel alustel. Toita teda lisaks ema rinnale ka pudeli ja piimaseguga.

Olgu öeldud, et Hõbele antavat rinnapiima hulka kiiresti vähendada või sellest täiesti loobuda polnud meil kindlasti plaanis. See oli ka meile algul raske ja kurb. Kõik emad toidavad ju last rinnaga, kõik räägivad, et see on ainuvõimalik ja ainuõige – kuidas meie nüüd hakkama ei saa? Meie vabandus, ja hiljem ka vabadus, tekkis arstitõendiga. Kui hoolimata kõiksugu katsetustest oli Hõbe teisel elukuul 30 päevaga kaalus juurde võtnud vaid 100 grammi, pani arst asjad paika: „Seda on vähe. Nii teha ei tohi. Antagu iga toidukord rinda nii palju, kui vähegi tuleb, aga seejärel piimasegu nii palju, kui laps nõuab ja süüa jõuab.“