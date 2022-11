Digiturundaja hoiatab: ole ettevaatlik, mis jääb lapse tehtud videote taustale. Vargad otsivad sihtmärke ka sotsiaalmeediast!

Aren tõdeb, et digiohtude ennetamine algab ikkagi ennetamisest endast. „Tänasel päeval on suureks teemaks see, et kontodesse häkitakse sisse. Keegi teeb sinu nimel fake konto ja esitleb ennast sinuna. Nii ebameeldiv kui see ka ei oleks, siis sellised olukorrad on täiesti olemas – see on reaalsus, kus me elame,“ selgitab ta ja lisab, et eelkõige tuleks oma konto üle võtmise ennetamiseks