Loore (7, avapildil), sünnipäev 24. detsember

Loore peres tähistab jõululaupäeval sünnipäeva lausa kaks inimest – tüdruk sündis täpselt isa sünnipäeval. Loorel on kinkidega vedanud, neid saab ta hommikul vanematelt sünnipäeva puhul ja õhtul salmi vastu jõuluvanalt. Kusjuures on kujunenud nii, et suurimad unistused täituvad sünnipäevakingitusi avades ja jõuluvana hoolitseb, et perega koos saaks vahvaid mälestusi luua.