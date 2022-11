Emade toored ülestunnistused: ootan keisrilõiget, et suurematest lastest puhata

„Ma tunnen pidevalt, et vean oma viieaastast last alt, sest mu viiekuune nõuab nii palju tähelepanu.“

„Ma ei ole kindel, kas emadus on keeruline või on ühiskonnal emadele nii suured nõudmised.“

„Mõnikord soovin ma, et oleksin üksikema selle asemel, et igapäevaselt oma mehes pettuda.“



“Mulle ei meeldi teiste lapsed, ainult minu enda oma.“



“Ma tahaks veel üht last, aga tunnen maailmas toimuva ees liiga suurt hirmu.“



“Ma ootan väga oma keisrilõiget, et saaksin paar päeva oma suurematest lastest puhata.“



“Ma igatsen oma elus kire tundmist.“



Allikas: scarymommy.com