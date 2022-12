Kolme tütre ema: „Kui tunded keevad üle käin vetsus hingamas või karjun patja“

Suheldes teiste peredega, olen mõistnud, et me pole ainsad, kelle kodus tundepuhangud, tujuplahvatused ja vihapursked on pea igapäevasteks külalisteks. See teadmine toetab ja rahustab. Mida aga peale hakata, et pereliikmed nendest „olukordadest“ võimalikult väikeste kahjudega välja tuleksid?