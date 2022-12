Erilise lapse õed-vennad jäävad tähelepanunälga. Ema: õde on öelnud, et vihkab venda ja tahab temast rahu

Kui Georg-­­Kristjan (6) ilmale tuli, said tema ema Signe ja isa Kristjan šoki. „Raseduse ajal oli kõik väga hästi, ent Pärnu sünnitus­majast saadeti meid Tartusse laste kardioloogi juurde. Selgus, et lapsel on kaasasündinud südamerike ni­ng ta vajab ellujäämiseks südame­operatsioone ja ravimeid.“ Paaril oli sel ajal juba ka kaheaastane tütar Saara-Meribel (8).

Naine meenutab, et tulevik tundus justkui udu sees ja raske oli mõista, mis toimub. Senine pereelu muutus täielikult ja alguse said tihedad Pärnu–Tartu sõidud. „Ma polnud valmis kasvatama haiget last, aga seal ma olin, 24aastane, käes pisike pambuke, kelle süda oli haige.“ Ta tunnistab, et ei mäletagi, kui palju ta sel perioodil Saaraga ise tegeles.