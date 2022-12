Erilise lapsega jäävad õed-vennad tähelepanunälga

Kui Georg-­­Kristjan (6) ilmale tuli, said tema ema Signe ja isa Kristjan šoki. „Raseduse ajal oli kõik väga hästi, ent Pärnu sünnitus­majast saadeti meid Tartusse laste kardioloogi juurde. Selgus, et lapsel on kaasasündinud südamerike ni­ng ta vajab ellujäämiseks südame­operatsioone ja ravimeid.“ Paaril oli sel ajal juba ka kaheaastane tütar Saara-Meribel (8).