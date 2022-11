KUULA | Kuidas ma aru saan, et minu laps vajab logopeedi abi?

Kõne- ja keelepuuded on teema, millest peaks tunduvalt rohkem rääkima, kuna arengulise keelepuudega lapsi on kõikidest lastest hinnanguliselt 8%. Tasub teada, et see on tihti ka osa mitmest erivajadusest: autism, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, düsleksia, vaimne mahajäämus.